شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين مقار تظلمات الثانوية العامة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم تخصيص مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها خلف ديوان عام المحافظة ومدرسة التربية الفكرية غرب شبرا الخيمة كلية الزراعة بجوار مبنى الجوازات لتلقى طلبات التظلمات للثانوية العامة لمحافظة القليوبية والتى من المقرر أن تبدا اليوم ولمدة 15 يوماً، على أن تبدأ أعمال الفحص للطلبات من يوم الأحد القادم.

وأوضح «عجلان» ان الطلبات تقدم باسم ولى الامر في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة مرفقا بها الإيصال الدال على سداد تكلفة تظلم كل ماده بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال وصورة البطاقة