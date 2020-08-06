- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذا رقم الناخب في الكشوف الانتخابية، وذلك قبل ايام من بدء انتخابت مجلس الشيوخ التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال .
أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.
ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.
ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
94,875
-
تعافي
47,182
-
وفيات
4,930
كانت هذه تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.