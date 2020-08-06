شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الاستعلام عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق لاستعلام الناخبين عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، وكذا رقم الناخب في الكشوف الانتخابية، وذلك قبل ايام من بدء انتخابت مجلس الشيوخ التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال .

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg، وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

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الانتخابات