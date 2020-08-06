شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع اليوم عددا من الملفات خلال الاجتماع الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الاسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
وكانت الحكومة قد أكدت مؤخرا على ضرورة استمرار الالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها؛ وذلك للحفاظ على ما تحقق من نتائج فيما يتعلق بتراجع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، لأنه في حال عودة هذه المعدلات للارتفاع مرة أخرى سيؤثر ذلك سلباً على دوران عجلة الاقتصاد.
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