شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 7 آلاف طالب سجلوا بموقع التنسيق لأداء اختبارات القدرات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن اعداد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات منذ إطلاق موقع التنسيق الالكتروني بلغ 7000 طالب حتى الآن .

وكانت وزارة التعليم والبحث العلمى، أطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتسجيل فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات مثل كليات الإعلام والفنون والتربية الرياضية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن يكون التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.

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ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات بداية من يوم السبت الموافق 8 أغسطس حتى الخميس 20 أغسطس.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.