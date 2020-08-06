شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين للسيسى بشأن دول الساحل والصحراء وبروتوكول الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المعتمدة في أنجمينا "تشاد" بتاريخ 16 فبراير لعام 2013.

ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالاتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.

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ويهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 517 لسنة 2017 بشأن البروتوكول المتعلق بالمسائل الخاصة بمعدات الطائرات الملحقة باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة الموقعة في كيب تاون بتاريخ 16 نوفمبر 2001.

ويستهدف القرار تفعيل البروتوكول على المستوى الدولي بالنسبة لجمهورية مصر العربية بما يحقق رغبة شركات الطيران المصرية في الاستفادة منه.