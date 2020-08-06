شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: خامس دفعة من الجرارات الجديدة تصل الميناء منتصف الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك ميناء الإسكندرية منتصف الشهر الجارى، حيث تم شحنها من أمريكا قبل عيد الأضحى، وتضم هذه الدفعة 30 جرارا.

وأضاف المصادر لـ"الخليج 365"، أنه مع وصول الدفعة الخامسة سيرتفع عدد الجرارات الأمريكية التى وصلت إلى 100 جرار، ضمن تعاقد هيئة السكة الحديد على تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية، ووصل منها حتى الآن 79 جرارا على 4 دفعات فعليا.

وبدأت هيئة السكة الحديد فى إدخال هذه الجرارات الجديدة الخدمة فى قطاع نقل الركاب بالسكة الحديد، لتحل محل الجرارات القديمة العاملة حاليا، حيث يتم إدخال الجرارات الجديدة الخدمة تباعا لتحل محل الجرارات القديمة.

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يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبل زيادتها إلى 110 جرار، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.