شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين مقار التظلمات على نتيجة الثانوية العامة وفقاً لكل إدارة تعليمية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم، في محافظة القاهرة، مقار التظلمات من نتيجة الثانوية العامة وفقاً لكل مديرية تعليمية.

ووفقاً لمنشور، فقد تقرر تخصيص مقر مدرسة المجمع الحرفي، وعنوانها المنطقة الصناعية بجوار إدارة الوايلي التعليمية خلف مسجد الرحمن الرحيم، لنظر تظلمات كنترول الخديوية، والتابع له الإدارات التعليمية التالية: «روض الفرج، الساحل، شبرا، الشرابية، الزاوية الحمراء، حدائق القبة، الزيتون، مصر الجديدة، النزهة، القاهرة الجديدة، اشلروق، غرب القاهرة، عابدين، وسط القاهرة، باب الشعرية، الوايلي، منشأة ناصر، السيدة زينب، البساتين ودار السلام، المعادي، المعصرة، حلوان، التبين، المستقبل».

كما تقرر تخصيص مقر مدرسة مصر المستقبل، وعنوانها المنطقة الصناعية بجوار إدارة الوايلي التعليمية خلف مسجد الرحمن الرحيم بجوار شركة تويوتا، لنظر تظلمات كنترول الحلمية، والتابع له الإدارات التعليمية التالية: «شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، الخليفة والمقطم، مصر القديمة».

كما تقرر تخصيص مقر مدرسة الشهيد على كامل، وعنوانها شارع الواعظ خلف نجف متفرع من شارع أحمد سعيد، لنظر تظلمات كنترول شبر الخيمة، والتابع له إدارات «السلام والمطرية وعين شمس».