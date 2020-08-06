غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في قضايا غسيل الأموال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في قضايا غسيل الأموال في سؤال بعنوان: هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في قضايا غسيل الأموال؟
وجاءت النتيجة كالتالى: 92% من القراء أجابوا بـ " نعم" معلنين تأييدهم تغليظ عقوبة المتورطين في قضايا غسيل الأموال.
في حين أجاب 8 % من القراء بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، فى إطار جهود الإدارة لمكافحة غسل الأموال ، وتتبع ثروات مرتكبى الجرائم بقصد حرمانهم من عائدات أنشطتهم غير المشروعة قد تمكنو من كشف واقعة قيام تاجر مخدرات هارب يقيم بمحافظة قنا ، بغسل أمواله من حصيلة نشاطه الإجرامى فى عملية تجارة المخدرات فى العديد من الأنشطة .
ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج ، مفادها قيام " ع . ع .ح " بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى تجارة المواد المخدرة ، وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصله بينها وبين مصدرها الغير مشروع .
وأكدت التحريات التى قادها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة ، عن صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام المتحرى عنه والمقيم بمحافظة قنا ، ببمارسة نشاطه الإجرامى على نطاق واسع فى تجارة المواد المخدرة ، بأن قام المتحرى عنه بالإتجار فى مخدر الأفيون ، وتم تحرير محضرا ضده وحكمت المحكمة عليه بالحبس المشدد 3 سنوات حضوريا بتوكيل وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه من إتهامات.
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