شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لدعوة الأهالي.. نائب محافظ القليوبية تزور قرية «كفر الحبش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استجابت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إلى دعوة شباب قرية كفر الحبش التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، لزيارة قريتهم للوقوف على مشاكلها.
وقامت «ريان» بزيارة القرية، الأربعاء، للاستماع إلى مشاكل الأهالي والاستجابة لمطالبهم بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.
بدأت جولة نائبة المحافظ بتفقد مركز شباب القرية، وطالب الشباب بضرورة توفير ملعب لهم لممارسة الرياضة وتطوير صالة الجيم بالمركز.
وطالب الأهالي بضرورة توصيل الصرف الصحى للقرية، ورصف الطرق واستكمال أعمال الإنارة والنظافة.
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