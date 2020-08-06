شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك ناصر» يخفض سن شهادة «رد الجميل» لـ60 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، خفض سن شهادة «رد الجميل» إلى 60 عامًا، فى إطار تعزيز مكانة كبار السن فى المجتمع، وتذليل جميع الصعوبات التى تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة فى المجتمع.

وأوضحت الوزيرة، فى بيان، الأربعاء، أن أصحاب المعاشات أو المقاربين لهم فى السن لا تكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، لكن لديهم رغبة أكبر فى الادخار، لذلك تم تخصيص شهادة «رد الجميل»، التى لقيت إقبالًا كبيرًا.

فى السياق نفسه، قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، العضو المنتدب، إن البنك يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته، وذلك بتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح «عشماوى» أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصل عائدها إلى 15.5% سنويًا، أو 15% شهريًا.