شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداء الكمامة إلزامى من سن السادسة طوال الرحلة.. لو مسافر طيران ومعاك أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزمت شركات الطيران العالمية الاطفال بداية من سن السادسة بارتداء الكمامات أثناء السفر وعلى متن الطائرات، للحماية من عدوى فيروس كورونا، ونشرت بعض شركات الطيران الاوربية أحدث القواعد المتعلقة بالأطفال الذين يرتدون أقنعة الوجه أثناء السفر.

وقالت شركة طيران: "تماشيا مع التوجيه، سيُطلب من جميع الركاب، بمن فيهم الأطفال الذين يبلغون من العمر ست سنوات وأكثر، ارتداء قناع"، ومع ذلك، إذا كنت غير قادر على ارتداء قناع الوجه لأسباب طبية، فسيتم إعفاؤك من ذلك طالما كان لديك خطاب إعفاء طبى من طبيب ينص على أنه لا يمكنك ارتداء قناع الوجه (الذى يجب أن يكون متاحًا عند الطلب لموظفى المطار وطاقم لرؤية) وكذلك أنت لائق بالطيران.

وأضافت شركة أخرى: "كل شخص يحتاج إلى ارتداء قناع للوجه فى جميع الأوقات أثناء السفر، باستثناء الأطفال دون سن السادسة والأشخاص الذين لا يمكنهم ارتداء قناع لأسباب طبية." وتقول النصيحة الحالية من الخطوط الجوية البريطانية: "نطلب من جميع العملاء ارتداء قناع للوجه فى جميع الأوقات فى المطار وعلى متن الطائرة، كدليل، يمكن أن يدوم قناع الوجه حتى أربع ساعات، لذا يرجى التأكد من إحضار ما يكفى طوال مدة رحلتك"

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO): "يجب استخدام الأقنعة كجزء من استراتيجية شاملة لتدابير منع انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، ولكن استخدام القناع وحده ليس كافيا لتوفير مستوى كاف من الحماية ضد Covid-19، "يجب عليك أيضًا الحفاظ على مسافة جسدية لا تقل عن متر واحد من الآخرين، وتنظيف يديك بشكل متكرر وتجنب لمس وجهك وقناعك".