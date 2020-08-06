شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق القاهرة" تستأنف اليوم امتحانات طلاب السنوات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف كلية الحقوق بجامعة القاهرة، اليوم الخميس امتحان طلاب السنوات النهائية بالكلية وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتجرى الامتحانات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويؤدى حوالى 3911 طالبا بكلية الحقوق جامعة القاهرة امتحان نهاية العام وذلك على فترتين على مدار اليوم.

وكانت كليات جامعة القاهرة، واصلت أمس الثلاثاء، امتحانات طلاب الفرق النهائية، للأسبوع الرابع، وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة فى الفرق النهائية والدراسات العليا حوالى 80 ألف طالب وطالبة.

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن عملية التصحيح الإلكترونى لامتحانات الفرق النهائية تتم فور الانتهاء من كل امتحان، بهدف إعلان النتائج سريعًا عقب انتهاء الامتحانات، مؤكدًا انتظام سير امتحانات طلاب الفرق النهائية فى هدوء ودون رصد أى مشكلات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إنه يتابع الامتحانات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الإلكترونية وبالتنسيق مع العمداء ولجان الطوارئ بالكليات واللجنة الطبية العليا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة قامت بتعميم الإجراءات والضوابط الاحترازية على الكليات والمعاهد قبل بدء الامتحانات، وأن الضوابط تلزم جميع المشاركين بارتداء الكمامة وقواعد التباعد الاجتماعى والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، وعدم السماح بدخول اللجان بعد بدء الامتحان مع السماح بانصراف الطالب فور الانتهاء من الإجابة