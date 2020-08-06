شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: مفيش أخطاء فى الفواتير تانى والعنصر البشرى يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رسالة للمواطنين مع بدء تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة، قائلا: "مافيش أخطاء فى الفواتير تانى وإن وجدت ستكون محدودة للغاية"، موكدا أن تراجع نسبة تدخل العنصر البشرى فى إصدار الفاتورة كان سببا رئيسيا فى اختفاء شكاوى المواطنين من الفواتير الخاطئة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365' أن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح باى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على إرسال القراءات مصورة اونلاين لشركات توزيع الكهرباء و نسخة للشركة القابضة لايمكن التلاعب فيها، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.

وأوضح شاكر، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على احدث أساليب التكنولوجيا و تراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها، موكدا أن جميع القراءات الخاصة بعدان الكهرباء مصورة ويتم إرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف شاكر، أن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة ومع ذلك لا يمكن تجاهل اى شكوى الى مواطن و يتم فحصها ومحاسبة المخطئ أن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.