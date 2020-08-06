كورونا في 24 ساعة| انخفاض قياسي بالوفيات ولقاح قد يقضي على سلالات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 1613 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة.

في ظل تسابق العالم لوجود لقاح ضد فيروس كورونا، قال عالم البيولوجيا المجهرية ونائب رئيس مركز "غامالي" وأحد واضعي اللقاح ضد "كوفيد–19"، دينيس لوغونوف، إن الفيروس التاجي يمكن أن يتعرض لطفرات كثيرة، ما يتسبب في تغيره السريع.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض قياسي بالوفيات.. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الأربعاء

"2500 جنيه".. جامعة إسكندرية تكشف تفاصيل مسحة كورونا في المستشفى الجامعي

أحد واضعي لقاح ضد "كورونا": قد يكون قادرًا على مكافحة سلالات جديدة

الصلاة بالحجز| عودة الكنائس بعد إغلاق 134 يوما (فيديو)

كندا توقع اتفاقيتين لشراء ملايين الجرعات من لقاحات كورونا المحتملة

سلطنة عمان: رفع الإغلاق التام بين المحافظات اعتبارًا من السبت المقبل

"إغلاق كورونا" تسبب في زيادة أعداد وفيات الأزمة القلبية

السعودية: تسجيل 1389 إصابة جديدة بكورونا

نيوزيلندا: الحجر الصحي أولا قبل الوصول للقارة القطبية الجنوبية لضمان خلوها من كورونا

كورونا يصيب أكثر من مليون عربي .. و65% من المصابين بدول الخليج

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن 307 إصابة بكورونا بين صفوفه

بفارق 7 وفيات.. كورونا يتفوق على حمى الضنك في سنغافورة

تونس تفرض الكمامات للحد من تفشّي كورونا.. وعقوبات للمخالفين