حدث ليلاً| انخفاض قياسي بالوفيات والتحقيق في التعدي على فتاة جنسيًا بـ"فندق فيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض قياسي بالوفيات.. الصحة تعلن بيان "كورونا" اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 1613 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 47182 حالة.

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مصر ترد رسميًا على ملء إثيوبيا لـ"سد النهضة" في مرحلته الأولية

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة الجارية، قالت فيه إنه في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

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النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًا بـ"فندق فيرمونت"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.

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قبل الحادث بساعتين.. قصة آخر مكالمة لابن قرية بنا أبو صير بالغربية ضحية انفجار بيروت (صور)

كان كل هدفه إنه يساعدني في تربية أخواته ويبني بيت نعيش فيه".. بكلمات ممزوجة بالدموع بدأ عبدالمحسن أبو قصبة، والد "إبراهيم".

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ماس كهربائي بمروحة يتسبب في حريق بمحكمة قنا

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، أسباب اندلاع حريق نشب في مجمع محاكم قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

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نائب محافظ المنيا: اكتشاف مخالفات البناء بالأقمار الصناعية

قال الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، إن وحدة المتغيرات المكانية تعتمد على الأقمار الصناعية لاكتشاف المخالفات وأي بناء على سطح الأرض يتم بنائه.

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كورونا يصيب أكثر من مليون عربي .. و65% من المصابين بدول الخليج

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و 257 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 18ألفًا و 264 حالة.

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حملة ترامب تطالب بتنظيم مناظرة إضافية أمام بايدن

طلبت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تنظيم مناظرة إضافية أمام المرشح المنافس المحتمل، جو بايدن، حيث يأتي ترامب بعد بايدن في استطلاعات الرأي ووسط الاستعدادات للانتخابات التمهيدية.

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خبير ألماني لـDW: انفجار بيروت محيِّر ولم تسببه حرارة الصيف فقط

يتشابه انفجار مرفأ بيروت مع انفجار وقع في إحدى ضواحي مدينة لودفيغسهافن الألمانية عام 1921، بحسب خبير ألماني تحدثت معه DW. ويؤكد الخبير أن انفجار بيروت يحير العلماء والخبراء نظرا لطبيعة مادة نترات الأمونيوم.

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