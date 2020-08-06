شديد الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا، رطب على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، بالإضافة إلى اعتداله ليلاً.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم، أن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا، وشبورة مائية صباحا، مع حركة رياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويكون لطيفًا ليلا.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتكون حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس معتدل ليلا.

وعن الظواهر الجوية، توقعت الهيئة هطول أمطار، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا لتكون مثيرة للأتربة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن شمال وجنوب سيناء، يشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق متفرقة، موضحة أن خرائط الطقس تبين تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وجاءت نسب الرطوبة العظمى والصغرى كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 84 33

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 65 25

جنوب الصعيد 40 18

وعن حالة البحر المتوسط، فهي معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الاحمر، فهي معتدلة أيضا وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 35 25

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 30 23

السلوم 34 22

سيوة 39 24

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 35 25

المنصورة 35 24

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الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 32 22

رفح 31 23

رأس سدر 39 26

نخل 38 21

نويبع 37 28

طابا 36 29

كاترين 33 24

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 37 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 39 28

أبورماد 39 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 37 30