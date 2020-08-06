شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد إجراء اختبار القدرات بـ«إعلام المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت قرارا وزاريا ببدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية، وإضافة الكلية إلى قائمة الكليات التي يتم عقد اختبارات القدرات بها المؤهلة للالتحاق بالكلية لطلاب شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٠، وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني في ضوء قواعد التوزيع الجغرافي للكلية، ووفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 8/8/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ تيسيرا على الطلاب وحفاظًا على سلامتهم والقائمين علي تنظيمها بالكليات.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على هذا الرابط.