شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «التفتيش والمتابعة» لتفقد المقار الانتخابية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء ابراهيم ابوليمون، محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، للمرور على المقار الإنتخابية على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزيتها وتلافى كافة السلبيات التي تعرقل سير العملية الإنتخابية وإعداد تقرير مفصل والعرض عليه.

وقال المحافظ إن المنوفية من المحافظات الرائدة في المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 515 مقراً إنتخابياً ولجنة عامة و619 لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون و688 ألف 280 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.