شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: دراسة بعض التحويلات المرورية لتقليل الكثافة في شوارع شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم الانتهاء من تطوير وتحديث 6 ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم، بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية، وذلك بالمشاركة المجتمعية.
وأضاف أنه كلف المستشار الهندسى بدراسة عدد من المقترحات المرورية وعدد من التحويلات المقترحة لاتجاهات بعض الشوارع لتقليل الكثافة المرورية واستيعاب الضغط المتزايد على بعض المناطق بمدينة شبين الكوم، بما يوفر الانسياب المروري وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
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