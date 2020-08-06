شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أغسطس.. أبرزها ميلاد هلال محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء على موعد خلال شهر أغسطس مع شهر استثنائى، يشهد خلاله الكرة الأرضية عدد كبير من الظواهر الفلكية الهامة التى ستزين لياليه بمساء مصر، وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة فى أغسطس بالتاريخ، كما يلى: - 9 أغسطس : القمر فى أوج مداره حول الأرض - 11 أغسطس : القمر فى التربيع الأخير لشهر ذو الحجة لعام 1441 هجريا - 13 أغسطس : كوكب الزهرة فى أقصى استطالة له حول الشمس - 17 أغسطس : Advertisements كوكب عطارد فى اقتران علوى مع الشمس - 19 أغسطس : ميلاد شهر محرم لعام 1442 هجريا - 25 أغسطس : القمر فى التربيع الأول لشهر محرم لعام 1442 هجريا - 28 أغسطس : كوكب سيروس فى تقابل مع الأرض والشمس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أغسطس.. أبرزها ميلاد هلال محرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.