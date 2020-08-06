شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تلقى رغبات طلاب الخارج للدراسة بجامعات مصر حتى 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى، إن الإدارة فتحت الباب أمام الطلاب بالخارج للتسجيل والدراسة في الجامعات المصرية، موضحة أن وزير التعليم العالى أعلن عن قنوات التواصل مع الإدارة للحصول على تفاصيل التقديم والخطوات المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال في تصريح لـ" الخليج 365" أن من المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوح أمام الطلاب الوافدين للتقديم للدراسة بالجامعات المصرية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يكون بعد هذا الموعد سيتم التقديم وفقا للدراسة بالبرامج الخاصة فقط، التى تتيحها الجامعات.

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وأشارت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، إلى أن التقديم سيكون أون لاين بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.