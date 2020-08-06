شكرا لقرائتكم خبر عن من الأرشيف.. 37 دولة و62 دبلوماسى شاركوا فى افتتاح قناة السويس الجديدة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جرت وقائعه يوم الخميس الموافق 6 أغسطس عام 2015، مشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.

وتقيم هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، علي ضفاف قناة السويس الجديدة شرقًا بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء علاء المصرى، رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، وشمال سيناء، واللواء حسين فهيم، رئيس المنطقة الشمالية الشرقية للأمن القومي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وكبار المرشدين والأجهزة الإعلامية والقنوات التليفزيونية.

وحضر الافتتاح حشد كبير من ملوك وأمراء دول العالم، على رأسهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ورئيس الوزراء الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والراحل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي، والرئيس جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا، وأكليل ظنين، رئيس جزر القمر، وإبراهيم أبو بكر كيتا، رئيس مالي، وأليكسيس تسيبراس، رئيس وزراء اليونان، وعبدالله يمين، رئيس جزر المالديف، وكوليندا جرابار كيتار، رئيسة كرواتيا، وجوزيف كابيلا، رئيس الكونغو الديمقراطية، والرئيس غناسينغبي، رئيس دولة توجو، والرئيس علي بونجو أونديمبا، رئيس الجابون، والرئيس محمد يوسفو، رئيس دولة النيجر، والرئيس محمد ولد عبدالعزيز، رئيس موريتانيا.

كما حضر الافتتاح الرئيس تيودورو أوبيانغ، رئيس دولة غينيا الاستوائية، والرئيس محمد غريب بلال، نائب رئيس دولة تنزانيا، والسفير عبدالله عبدالله، الرئيس التنفيذي لحكومة أفغانستان، وهايلة مريم ديساليغنه، رئيس الوزراء الإثيوبية آنذاك، والرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس وزراء صربيا، وموسى مارا، رئيس وزراء دولة مالي، وجان إيف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي، والدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم مدينة الشارقة الإماراتية، والشيخ سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، والأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، وجورج فيلا، وزير خارجية مالطا، وميخائيل بوغدانوف، نائب وزير خارجية روسيا، والأدميرال فيكتور تشيركوف، قائد القوات البحرية الروسية، ولو شوه جانج، مبعوث الرئيس الصيني وزير الثقافة، والسفير عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، وشهاب بن طارق آل سعيد، مستشار السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد.

وشهد الحفل حضور شخصيات العامة ودبلوماسية رفيعة المستوى، على رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الأسبق، والمستشار عدلي منصور، رئيس مصر السابق، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وحسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، والدكتور مجدي يعقوب، العالم المصري والجراح العالمي، والراحل العالم الدكتور أحمد زويل، والسيدة جيهان السادات، حرم الرئيس السابق محمد أنور السادات، والسيدة انتصار عامر، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي.