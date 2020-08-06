شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: ساعات الليل والنهار يتساويان 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الاعتدال الخريفى وبداية فصل الخريف فلكيا يوم 23 سبتمبر المقبل، ويكون الفصل خريف بنصف الكرة الشمالى، وربيع بالنصف الكرة الجنوبى .

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه فى ذلك اليوم يتساوى عدد ساعات الليل والنهار 12 لكل منهما، لافتا إلى أنه فلكيا قد يصل طول فصل الخريف 90 يوما تقريبا.

وتابع: "ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

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يذكر أنه باقى حوالى 52 يوما على انتهاء فصل الصيف، وبداية فصل الخريف، حيث يحدث الاعتدال الخريفى 23 من شهر سبتمبر المقبل، إيذانا بانتهاء فصل الصيف، بداية فصل الخريف الذى يتميز بهبوط ملحوظ فى درجات الحرارة

ويطلق على فصل الخريف سيد الفصول، لأنه بعض من صحو الربيع، وبعض من حر الصيف، وبعض من برد الشتاء الدافئ، ففيه تصبح السماء مغيمة، ممطرة، ورغم ذلك قد تكون الأجواء صافية ومشمسة خلال عدة أيام خصوصاً في أوائل الفصل، ولكنه يعرف بأنه أيضا فصل السيول .