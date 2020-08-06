شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق»: حجز اختبارات القدرات تجريبيًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الموقع الإلكترونى لتنسيق الجامعات، اليوم، تجريبياً لاستقبال طلبات عقد اختبارات القدرات للطلاب وذلك للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، على أن يبدأ العمل رسمياً بعد غدٍ حتى ٢٠ أغسطس الجارى، على أن يقوم الطلاب بحجز اختبارات القدرات من خلال الموقع والحضور بالكليات فى المواعيد التى يحددها الموقع.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والتنسيق بوزارة التعليم العالى، فى تصريحات، إنه فور الانتهاء من اختبارات القدرات سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى للتنسيق، مشيرا إلى أنه لا اختلاف فى قواعد التنسيق هذا العام عن الأعوام السابقة، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «عطا» أن الجامعات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مع الإجراءات العادية، مثل عدم الحضور بالتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية وحظر دخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا تم العثور على هاتف بحوزته ولو كان مغلقاً، بجانب إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أى فيروسات، كما يلتزم الطلاب بالحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، بجانب عدم السماح لأولياء الأمور بدخول الكليات، والسماح للطلاب بالدخول فى اليوم الذى حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

وكشفت شرائح مجاميع الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، البالغ عددهم ٤٩٠ ألفاً و٣٢٢ طالباً، حصول ٨٨ ألفاً و٢٥٨ طالباً على مجاميع تتراوح بين ٩٥٪‏ لأقل من ١٠٠٪‏ بنسبة ١٨٪‏، وذلك قبل إضافة درجات الحافز الرياضى للحاصلين عليه، وهذه الشريحة هى التى تتنافس فى المرحلة الأولى على الالتحاق بكليات القمة: «الطب- طب الأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعى» للشعب العلمية، وتقبل هذه الكليات ما يقرب من ٢٤ ألفاً بعد زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، كما يتنافس طلاب الشعبة الهندسية فى هذه الشريحة على ١٨ ألف مكان فى كليات الهندسة، ويتنافس طلاب الشعبة الأدبية فى هذه الشريحة على ٥ آلاف مكان فى كليات الإعلام والاقتصاد والألسن.

وقالت مصادر مطلعة على أنظمة التنسيق إن شرائح مجاميع المتفوقين تبين وجود ارتفاع فى أعداد طلاب الحاصلين على ٩٥٪‏ فأكثر بواقع ١٠ آلاف طالب تقريبا عن العام الماضى بالشعب الثلاث، ومن المنتظر أن تقابل هذه الزيادة زيادة فى أعداد المقبولين بالعام الجامعى الجديد، خاصة فى كليات الطب البشرى، وهو ما يشير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة لن يرتفع عن العام الماضى وفقا للمجمع التكرارى لمجاميع الثانوية العامة بالقسمين العلمى والأدبى.

ويحسم الارتفاع المجموع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، والذى يجرى إعداده فى وزارة التعليم العالى، ويوضح أعداد الطلاب المشتركين فى كل نصف درجة.. ووفقاً لما سبق فمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى لقبول طلاب القسم العلمى شعبة العلوم إلى ٤٠٣،٥ درجة بنسبة ٩٨،٤ ٪ بكليات الطب و٤٠٣ درجات بنسبة ٩٨،٢ ٪ بطب الأسنان و٤٠١ درجة بنسبة ٩٧،٨ ٪.

ومن المنتظر أن يستقر الحد الأدنى أو ينخفض ما بين نصف درجة ودرجة للقبول بكليات القطاع الهندسى، ومن المرجح أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى ٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣،٩ ٪، وفى الشعبة الأدبية يتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول ٣٩٥ درجة بنسبة ٩٦،٣٤ ٪‏ لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و٣٩١،٥ درجة بنسبة ٩٥،٤٩ ٪ للألسن و٣٨٧ درجة بنسبة ٩٤،٣٩ ٪‏ للإعلام، ويعتمد ذلك اعتمادا كليا على أعداد الناجحين فى اختبارات القدرات. ووفقا لنتائج الثانوية العامة، من المتوقع قبول ١٤٥ ألف طالب بالمرحلة الأولى بحد أدنى للحاصلين على ٣٩٨ درجة بنسبة ٩٧٪‏ للشعبة العلمية، و٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣،٩ ٪‏ ‏للرياضية، و٣٢٨ درجة بنسبة ٨٠ ٪‏ للأدبية.

وفى سياق آخر أعلن عدد من الجامعات طرح منح كاملة وجزئية لأوائل الثانوية العامة- بعد ساعات من إعلان النتيجة- فى مختلف الكليات العملية والنظرية شاملة كافة المصاريف الدراسية والكتب والإقامة للمغتربين.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تخصيص 90 منحة مجانية كاملة للثلاثين الأوائل فى كل شعبة بالثانوية العامة «علمى علوم- علمى رياضة- أدبى»، موضحًا أن الـ90 منحة تشمل الالتحاق بأى نظام تعليمى بالجامعة وبرامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية، كما تشمل المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية.

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وقدم رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، التهنئة لأوائل الثانوية العامة، قائلًا: «جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا لها فى أقوى البرامج الدراسية التى تخرج طلابًا بمواصفات دولية»، مشيرًا إلى أنه نظرًا للمجموع التكرارى، فالأولوية لأول 30 طالبا يتقدمون من كل شعبة إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بعد إعلان تنسيقهم على الجامعة.

وأعلنت الجامعة الألمانية الدولية «GIU» بالعاصمة الإدارية الجديدة عن 39 منحة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام، وتقدم المنحة طوال فترة الدراسة، وتشمل رسوم التقدم للقبول مرورا بمصروفات الدراسة، وتأمين المعامل والسكن للمقيمين خارج القاهرة، ومصروفًا شهريًا والكتب الدراسية، وذلك طوال مدة الدراسة حتى الحصول على درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا وكلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر وكلية التصميم.

وأعلن الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة ببنى سويف، تقديم 10 منح كاملة لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من الـ100 الأوائل على مستوى الجمهورية للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة «الطب البشرى- طب وجراحة الفم والأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعى- الهندسة- الحاسب الآلى- إدارة الأعمال- الإعلام والعلاقات العامة».