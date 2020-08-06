شكرا لقرائتكم خبر عن «غنيم»: علاقتي بوزيرة الصحة قديمة.. ولم تتوسط لتعييني محافظًا لبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن علاقته بالدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قديمة منذ عملهما معًا في التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، نافيًا أن يكون لها دور في تعيينه محافظًا لبني سويف.

أضاف المحافظ خلال لقائه بالإعلاميين في ديوان عام المحافظة، الأربعاء: «البعض يقول إن وزيرة الصحة هي السبب في أن أكون محافظا، وقيل إن الوزيرة زعلانة مني، وهذه إشاعات، ولكن يجب أن نعرف على المستوى القيادي أن هناك حاجة اسمها إدارة دولة».

تابع: «أنا اشتغلت مع وزيرة الصحة وتعرفنى بشكل شخصي، وبعد كده ملقوش غير الدكتورة هالة يطلعوا إشاعات ويقولوا زعلانه مني، إحنا خدمنا مع بعض في بورسعيد في التامين الصحي، وعارفين بعض بشكل شخصي، وأنا أكن وهى أيضا تكن لى كل التقدير والاحترام».

مضى قائلًا: «هل يعقل إن محافظ ووزيرة يسعوا أن يفشلوا بعض، دى متبقاش دولة دى تبقى حضانة، وأقول إن الدكتورة هالة زايد تعرضت لانتقادات شديدة وكانوا بيعملوا عليها (كوميكس)، لكن رئيس الجمهورية علمنا أن نعمل ولا نلتفت لشىء إلا للعمل، فهل يعقل أن يكون خلاف ما بيننا، والناس تعتقد إنها تترك مدير مستشفى عشان تفشل بنى سويف لمجرد خلاف، أنا مستغرب من هذا الكلام».