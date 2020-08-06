شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنهي إجراءات الإفراج الجمركي لأدوية «الهيموفيليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، بشأن جهود اللجنة لدعم مرضى نزف الدم «الهيموفيليا» بمصر.

وفى مستهل التقرير، أكد «المصرى» أن لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء حريصة على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة اجتمعت مع نخبة من أساتذة أمراض الدم بجامعات القاهرة، وعين شمس، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى النزف، وعضو الاتحاد العالمى للهيموفيليا، والجهات الحكومية ذات الصلة من التأمين الصحى، والعلاج على نفقة الدولة بالمجالس الطبية المتخصصة، لمناقشة التحديات التى تواجه مرضى نزف الدم «الهيموفيليا» بمصر، فى ضوء المبادرات التى تقوم بها اللجنة بهدف التنسيق والمساعدة فى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ولفت التقرير إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الهامة والخاصة بوضع مرضى الهيموفيليا، حيث تم استعراض أبرز الإحصائيات والأرقام حول نسب الإصابة وتقسيماتها على المستوى الدولى بشكل عام، وداخل مصر بشكل خاص.

وتناول الاجتماع الأعراض والصعوبات التى يواجهها مرضى الهيموفيليا منذ سن الطفولة وحتى الكبر، مع الاستطراد فى شرح البروتوكولات الطبية المختلفة للأدوية الخاصة بالمرض، ومدى مساهمة كل من التأمين الصحى، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية.

وفى السياق ذاته، أشار المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، إلى الدور البارز التى تقوم به جمعية أصدقاء مرضى النزف «الهيموفيليا»، ومناقشة التحديات التى تؤثر على تلقى المرضى للعلاج والأدوية، والتى كان أبرزها الاحتياج لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، كذلك تأخير الإفراج الجمركى عن شحنات الأدوية المقدمة كمنح من منظمات عالمية لمرضى الهيموفيليا، الأمر الذى قد يترتب عليه إعادة توجيه تلك الشحنات لدول أخرى خشية انتهاء تاريخ صلاحيتها قبل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عنها، مما يؤثر بصورة بالغة على المرضى.

وفى استجابة سريعة لأبرز التحديات، قامت لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف إنهاء إجراءات الإفراج الكلى لشحنة كاملة من الأدوية الخاصة بمرضى الهيموفيليا والمتواجدة بالجمارك منذ يوم 15 يوليو الماضى.

وعقب إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى أرسل الاتحاد العالمى للهيموفيليا خطابا يتوجه فيه بالشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء على الجهد المبذول فى إنهاء إجراءات الشحنة والاهتمام البالغ من الحكومة المصرية بمرضى نزف الدم، مع الإشارة إلى مضاعفة التبرعات السنوية من شحنة الأدوية المخصصة لمصر لتصل إلى 10 ملايين وحدة دولية (ضعف قيمتها الحالية)، الأمر الذى يشير إلى قيمة التكامل والعمل الجماعى الذى بدا واضحًا وجليًا فى ممارسات الحكومة وحرصها على مشاركة كافة الأطياف فى الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العالمى للهيموفيليا هو منظمة كندية دولية غير ربحية، تأسست فى عام 1963، وتتمثل مهمتها فى تحسين واستدامة الرعاية بمرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف الوراثى الأخرى، ويضم الاتحاد حاليا 140 دولة عضوا ومعترفا بها من قبل منظمة الصحة العالمية منذ عام 1969.

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وسلط التقرير الضوء على استجابة مجلس الوزراء وتحمله تكلفة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لكافة المستحقين من مرضى الهيموفيليا.

وكلف «المصري» فريقه المعاون بوضع خطة يتم من خلالها العمل على إزالة العراقيل والصعوبات التى تؤثر على توفير الأدوية والعلاج اللازم، وكذلك دراسة إمكانية زيادة قيمة قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الهيموفيليا، كما كلف بدراسة بروتوكولات الأدوية الخاصة بحماية ووقاية المرضى من تدهور وضعهم الصحى والعمل على سرعة تفعيل قانون الإعاقة لمرضى النزف، وضرورة تصنيع أدوية بديلة محلياً؛ فضلاً عن تحسين جودة الحياة التى يحظى بها مرضى الهيموفيليا فى مصر، وكذلك العمل على رفع الوعى المجتمعى بمثل هذا النوع من الأمراض الوراثية، عن طريق التوعية الميدانية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.