شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: غرفة لمتابعة تصويت «الخارج» في انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكّلت وزارة الخارجية غرفة علميات لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ، المقررة 9 و10 أغسطس الجارى- فى الخارج، والتعامل مع أى صعوبات أو مشكلات تواجه البعثات، ونقل أى شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

ونسّقت الوزارة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بنشر فيديو تعريفى بخطوات تصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعبر صفحات التواصل الاجتماعى لبعثات الدولة فى الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من 25 لـ31 يوليو الماضى، وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية فى مختلف الدول إلى البعثات الدبلوماسية.

وبناء على طلب الهيئة، نسّقت البعثات الدبلوماسية فى الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد، لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى جميع الخطابات عبر البريد حتى 12 أغسطس الجارى، بما يتناسب والتوقيتات التى حددتها الهيئة، وفقًا للجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات، كما شكلت البعثات اللجان الفرعية بالخارج فى 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وتمت موافاتها بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل هذه اللجان.

فى سياق متصل، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ نائب رئيس محكمة النقض، أن اليوم، هو آخر موعد لتقديم اعتذارات القضاة عن الإشراف على الانتخابات، والاعتذار يكون من خلال خطاب موقع مرفق به صورة الكارنيه، يُرسل على فاکس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت الهيئة من توزيع القضاة المشرفين، وقالت إنه يمكن للقضاة الاستعلام عن اللجان التى سيشرفون عليها من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة وإدخال الرقم القومى عبر رابط https://judges.election.eg، حيث استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدد كبير من القضاة بالهيئات والجهات القضائية المختلفة للإشراف على اللجان الانتخابية خلال يومى الاقتراع فى الداخل والمحدد له يوما 11 و12 أغسطس.

ويقوم كل قاض بالدخول على الموقع الرسمى للهيئة وإدخال رقمه القومى من واقع بطاقته فى الخانة التى سيتم تخصيصها على الموقع.

وبالنسبة لأمناء اللجان الفرعية من الموظفين الذين سيعاونون رؤساء اللجان فقد تم إخطارهم عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة الخاصة بهم تفيد بضرورة التوجه فى الميعاد المحدد إلى المحكمة الابتدائية التابعين لها لاستلام خطاب تكليف العمل بإحدى اللجان الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها المكثفة، لإتمام عملية انتخابات مجلس الشيوخ سواء فى الداخل أوالخارج واستحداث أفضل النظم لإخراج الانتخابات فى أفضل صورها.

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وتواصل المحافظات إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ففى المنيا تم تجهيز 557 مركزا انتخابيا، موزعة على 757 لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وفى دمياط، اشتدت حدة المنافسة بقرى ومدن كفر سعد باعتباره الأشهر فى الأجواء الانتخابية والثقل التصويتى الكبير، بين حمدى شلبى، النائب الأسبق عمدة قرية الركابية، وأحمد البلشى، المرشح عن حزب مستقبل وطن، فيما اجتاحت مسيرات للمرشح المهندس وليد التمامى، مرشح حزب مستقبل وطن، وكثف التمامى من دعايته بشكل متنوع، نظرا لاتساع الدائرة، وخوضه للمعركة الانتخابية للمرة الأولى فى حياته معتمدا على قبوله الشعبى الملحوظ.

وفى القليوبية، يخوض حزب حماة الوطن، مارثون الانتخابات بـ4 مرشحين يمثلون 4 قطاعات هامة فى القليوبية لانتزاع 4 مقاعد من 6 يجرى التنافس عليها، حيث تم الدفع بعبدالحكيم شداد، محامى، ومروة غريب عطية، رئيس قطاع الكهرباء بمدينة قها، وعمرو الزينى، رجل أعمال، واللواء صلاح الدين التهامى.

وفى شمال سيناء استمرت الجولات الانتخابية للمرشحين، وزار سالم العكش، مرشح مستقبل وطن، حى أبو صقل بالعريش، وعقد مؤتمرا جماهيريًا بديوان آل بكير، واستضافت عائلات أولاد سليمان بالعريش، فى ديوان أبوسلمة المرشح المستقل، عبدالكريم بدوى.