ننشر جدول امتحانات الدورة الثالثة لبرنامج التأهيل التربوى لمعلمى الأزهر الشريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات برنامج التأهيل التربوى (الدورة الثالثة) لمعلمى الأزهر الشريف؛ حيث من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 8 أغسطس، وتنتهى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.

وقال رئيس قطاع المعاهد: إن الامتحانات سوف تقام داخل مراكز التأهيل التربوى البالغ عددها (14) مركزًا على مستوى الجمهورية. وأفاد عصام القاضى، منسق عام البرنامج بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر تفرغ المتدربين أيام الامتحانات الفعلية فقط فى ضوء الجدول المعتمد، كما أفاد أن إجمالى عدد المتدربين بالبرنامج بالدورة الثالثة بلغ (406) متدرب ومتدربة. وأشار القاضى إلى حرمان (42) متدربًا من دخول الامتحان فى ضوء الكشوف المعتمدة من الدكتور عميد كلية التربية، وفى ضوء الواقع الفعلي؛ لتخطيهم نسبة الغياب المقررة بالبروتوكول المُبرم مع الأكاديمية المهنية للمعلمين (نسبة 75%)، مع مراعاة عدم احتساب الفترة من 15 مارس، حتى نهاية شهر يونيو، والتى توقف فيها التدريب النظامى داخل المراكز؛ نظرًا لظروف جائحة کورونا، حيث تم احتساب نسبة الغياب فى الفترة من بداية البرنامج في: 20/9/2019م إلى 15/3/2020م.

وقد وجه وكيل الأزهر الشريف باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال مراكز التأهيل التربوى.

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