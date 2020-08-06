شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة: انطلاق أعمال الكنترول وإعلان نتائج السنوات النهائية قبل سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية ستبدأ مباشرة في أعمال كنترول طلاب السنوات النهائية بالتزامن مع إجراء الامتحانات، موضحة أنه سيتم ترك كراسات الإجابات مدة زمنية بعد أداء الامتحان ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى في تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن الكلية اختارت نظام البابل شيت لامتحان طلاب السنوات النهائية بما يجعل عمليات التصحيح سهلة ، موضحة أنه سيتم وضع كافة إجراءات التباعد الاجتماعى داخل كنترول التصحيح والرصد مع توزيع المصححين ووضع فترات محددة للتصحيح بما يضمن الوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى في تصريحها، إلى أن اخر موعد لامتحانات طلاب كلية الاعلام سيكون في 25 أغسطس ، موضحة انه من المتوقع أن يتم إعلان نتائج السنوات النهائية قبل شهر سبتمبر .

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جدير بالذكر أن امتحانات طلاب السنوات النهائية للعام الجامعى 2019/2020 ، انطلقت يوم السبت 18 يوليو وتستمر حتى 25 أغسطس .

وكانت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، قالت أن الكلية راعت كل توصيات مجلس الجامعة المطبقة فى امتحانات السنوات النهائية موضحة أن قبل انطلاق ماراثون امتحانات الطلاب شهدت الكلية فترة طويلة من التجهيزات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ،أن تم تعقيم قاعات ومدرجات الامتحانات ووضع الإرشادات التى وضعتها الجامعة الخاصة بالوقاية من كورونا وتركيب كبائن التعقيم والتنمية على الطلاب بارتداء الكمامات.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى عميد إعلام القاهرة إنه تم توزيع اعداد الطلاب داخل القاعات الخاصة بأداء الامتحانات بما يضمن مراعاة التباعد الاجتماعى داخل اللجنة وفقا للنسبة التى حددتها الجامعة بحيث يتواجد داخل كل قاعة 30 طالب فقط .