شكرا لقرائتكم خبر عن "لا مزايا إضافية".. اقتراض عضو الشيوخ يكون وفقا لشروط العائد السائدة بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، اشتراطات واضحة لاقتراض عضو مجلس الشيوخ مالا أو الحصول على تسهيلات ائتمانية.

وأكدت المادة (45) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز أن يقترض عضو مجلس الشيوخ مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، ويٌشترط إخطار مكتب المجلس.

ووفقا للمادة (45) فأنه يسري حكمها بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

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ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس، وفى الداخل 11 و12 أغسطس.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.