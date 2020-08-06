الجيزة: ضبط قطعة أرض مستغله كافيه لتقديم الشيشة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، ضبط قطعة أرض مستغلة كافيه تقوم بتقديم الشيشة بشارع الدكتور من شارع أحمد ياسين الطوابق فيصل. وقالت المحافظة، في بيان، إنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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