مصر | رغم كورونا.. 30 شخصا يحاولون تنظيم "سباق خيول" بالأقصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رغم كورونا.. 30 شخصا يحاولون تنظيم "سباق خيول" بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت الأجهزة الأمنية، توجه عدد "30" شخصًا من أهالي قرية المساوية - التابعة لمركز شرطة إسنا بالأقصر بالخيول الخاصة بهم إلى قطعة أرض فضاء بالقرية بغرض تنظيم سباقات للخيول دون الحصول على موافقات من الأجهزة المعنية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بشأن التجمعات ومحاذير انتشار فيروس "كورونا".

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم السيطرة على الموقف وصرف المذكورين، وضبط عدد "9" أشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.