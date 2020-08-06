شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التعافي من كورونا في مصر.. و45569 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1503 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة، التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا حتى الآن هو 94752 حالة، من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة. فى سياق موازٍ، تقدمت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية الجديد فى مصر، بالشكر إلى وزيرة الصحة والسكان على استقبالها فى أول يوم عمل لها، مؤكدة متابعتها النجاح الذى حققته مبادرة «100 مليون صحة» على مستوى الإقليم وعلى مستوى الدول الإفريقية أيضًا، كما أشادت بمجهودات الدكتورة هالة زايد على أرض الواقع ومتابعتها الميدانية المستمرة لسير العمل فى محافظات مصر المختلفة، مؤكدة أن منهجية الوزيرة فى العمل أظهرت عددًا من النجاحات، تمثلت فى استعداد مصر للمشاركة فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية وتحقيق مستوى عال من التكنولوجيا الطبية، فضلًا عن التغطية الصحية الشاملة، لافتة إلى استكمال مسيرة العمل بالتعاون مع الوزارة للحفاظ على تلك الإنجازات.

وكانت «نعيمة» قد شغلت منصب ممثل منظمة الصحة العالمية بالإنابة فى مصر، منذ عام 2010 إلى عام 2013، إلى جانب عملها مساعدًا للمدير الإقليمى للمنظمة، وتم تعيينها من قِبَل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ككبير علماء التمريض والقبالة فى المكتب الرئيس بجنيف منذ عام 1999 إلى عام 2003.

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