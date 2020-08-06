شكرا لقرائتكم خبر عن تهمة جديدة تلاحق منار سامى فتاة التيك توك رغم إخلاء سبيلها من القضية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن قضت محكمة جنح طنطا الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة منار سامى بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، ظهرت قضية جديدة أمام محكمة جنح كفر شكر، بتهمة خيانة الأمانة، فى مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين الأشخاص.

النيابة العامة أحالت المتهمة لمحكمة الجنح التي حددت لها جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمتها بتهمة خيانة الأمانة.

وجاء فى البلاغ الذى حرره المستشار مينا ناجى، الممثل القانونى لـ"أحمد.ك" المدعى، وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه لـ"أحمد.ك"، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد القانونى المحدد له، وماطلته في السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

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وكانت قد تمكنت الإدارة العامة للآداب، من إلقاء القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعته على مواقع التواصل الاجتماعيى بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة فى استهداف كل من يذيع أو ينشر فيديوهات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

وتسببت بعض شركات تسويق مواقع التواصل الاجتماعى فى استقطاب عدد كبير من الفتيات خلال الآونة الأخيرة لتصوير أنفسهن وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة والحصول على مبالغ مالية، وأن بعض الفتيات يسقطنا فى مستنقع الرزيلة وممارسة البغاء بسبب ذلك.