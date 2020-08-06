شكرا لقرائتكم خبر عن "السويس الجديدة" ترفع إيرادات القناة لـ32 مليار و442 مليون دولار فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت قناة السويس الجديدة فى رفع إيرادات القناة على مدار السنوات الخمس الماضية إلى لـ 32 مليار و442 مليون دولار، وتُعد قناة السويس هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وواحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة فى مصر.

وحققت القناة إيرادات بلغت 5 مليار و372 مليون دولار خلال العام المالي 2014 – 2015، قبل أن تُسجل 5 مليار و100 مليون دولار في العام المالي التالي، و4 مليار و900 مليون دولار في العام المالي 2016 – 2017.

وفي العام المالي 2017 – 2018، سجلت القناة إيرادات بلغت 5 مليار و600 مليون دولار، ارتفعت في العام التالي إلى 5 مليار و750 مليون دولار، قبل أن تنخفض إلى 5 مليار و720 مليون دولار في العام المالي الحالى 2019 – 2020، بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

وتحتفل هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، والذي جرت وقائعه يوم الخميس 6 أغسطس 2015، بمشاركة دولية ودبلوماسية رفيعة المستوى، بحضور زعماء وملوك العالم والوفود العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، والذين حضروا لحفل الافتتاح بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشاهدة الإنجاز المصري وقدرة المصريين على تحقيق الحلم بافتتاح القناة الجديدة في وقت قياسي.

ويُقام الحفل علي ضفاف قناة السويس الجديدة شرقًا بمبني "مارينا هيئة قناة السويس"، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء علاء المصرى، رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، وشمال سيناء، واللواء حسين فهيم، رئيس المنطقة الشمالية الشرقية للأمن القومي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وكبار المرشدين والأجهزة الإعلامية والقنوات التليفزيونية.

وتعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب وذلك بسبب موقعها الجغرافي الفريد وهي قناة ملاحية عالمية هامة تصل بين البحر المتوسط عند بورسعيد والبحر الأحمر عند السويس ويصبغ عليها هذا الموقع الفريد طابعًا من الأهمية الخاصة للعالم ولمصر كذلك.