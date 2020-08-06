شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط والخطوات.. بدء الحجز لأداء اختبارات القدرات للقبول بالكليات إلكترونيًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الموقع الإلكتروني للتنسيق تلقي حجوزات طلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 2021.

وتجري الاختبارات لكليات: «التربية الرياضية بنين وبنات، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط – بنها – بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، كلية التربية (شعبة التربية الفنية) جامعة السويس، كليات الإعلام، التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر- منية النصر) شعبة المسرح التربوي».

ويمكن الحجز لأداء اختبارات القدرات عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط المؤدي إلى موقع مكتب تنسيق القبول بالجامعات، ويتطلب الحجز التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

ويقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر بيانات الطالب التي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعلمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب علمية – هندسية – أدبية )، وعلى الطالب التاكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب.

وتظهر للطالب قائمة بانواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية في يوم منفصل مع العلم بان قدرات كليات التربية الرياضية 3 أيام متتالية.

وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة ايصال التسجيل الذي يشمل على انواع القدرات والمواعيد واماكن اداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الالكتروني.

خطوات تسجيل القدرات عن طريق الإنترنت

1- الخطوة الأولى (إدخال رقم الجلوس والرقم القومي والرقم التأكيدي) ثم الضغط على زر «دخول».

2- الخطوة الثانية (مراجعة البيانات وتحديد الكليات المطلوبة للاختبار بها) ثم الضغط على زر «حفظ وطباعة الايصال».

3- الخطوة الثالثة (مراجة الاختيارات والتأكيد عليها) ثم النقر على المربع بجوار كلمة «أقر بأن الرغبات المسجلة صحيحة ولن يمكننى التعديل بعد ذلك» ثم الضغط على زر «موافق».

4- الخطوة الثالثة (طباعة الايصالات التي تحتوى على تاريخ وميعاد).

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وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والتنسيق بوزارة التعليم العالى، فى تصريحات، إنه فور الانتهاء من اختبارات القدرات سيتم الإعلان عن المرحلة الأولى للتنسيق، مشيرا إلى أنه لا اختلاف فى قواعد التنسيق هذا العام عن الأعوام السابقة، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «عطا» أن الجامعات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مع الإجراءات العادية، مثل عدم الحضور بالتليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية وحظر دخولها قاعة الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق إذا تم العثور على هاتف بحوزته ولو كان مغلقاً، بجانب إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أى فيروسات، كما يلتزم الطلاب بالحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، بجانب عدم السماح لأولياء الأمور بدخول الكليات، والسماح للطلاب بالدخول فى اليوم الذى حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

وكشفت شرائح مجاميع الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، البالغ عددهم ٤٩٠ ألفاً و٣٢٢ طالباً، حصول ٨٨ ألفاً و٢٥٨ طالباً على مجاميع تتراوح بين ٩٥٪‏ لأقل من ١٠٠٪‏ بنسبة ١٨٪‏، وذلك قبل إضافة درجات الحافز الرياضى للحاصلين عليه، وهذه الشريحة هى التى تتنافس فى المرحلة الأولى على الالتحاق بكليات القمة: «الطب- طب الأسنان- الصيدلة- العلاج الطبيعى» للشعب العلمية، وتقبل هذه الكليات ما يقرب من ٢٤ ألفاً بعد زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب، كما يتنافس طلاب الشعبة الهندسية فى هذه الشريحة على ١٨ ألف مكان فى كليات الهندسة، ويتنافس طلاب الشعبة الأدبية فى هذه الشريحة على ٥ آلاف مكان فى كليات الإعلام والاقتصاد والألسن.

وقالت مصادر مطلعة على أنظمة التنسيق إن شرائح مجاميع المتفوقين تبين وجود ارتفاع فى أعداد طلاب الحاصلين على ٩٥٪‏ فأكثر بواقع ١٠ آلاف طالب تقريبا عن العام الماضى بالشعب الثلاث، ومن المنتظر أن تقابل هذه الزيادة زيادة فى أعداد المقبولين بالعام الجامعى الجديد، خاصة فى كليات الطب البشرى، وهو ما يشير إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة لن يرتفع عن العام الماضى وفقا للمجمع التكرارى لمجاميع الثانوية العامة بالقسمين العلمى والأدبى.

ويحسم الارتفاع المجموع التكرارى للناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، والذى يجرى إعداده فى وزارة التعليم العالى، ويوضح أعداد الطلاب المشتركين فى كل نصف درجة.. ووفقاً لما سبق فمن المتوقع أن يصل الحد الأدنى لقبول طلاب القسم العلمى شعبة العلوم إلى ٤٠٣،٥ درجة بنسبة ٩٨،٤ ٪ بكليات الطب و٤٠٣ درجات بنسبة ٩٨،٢ ٪ بطب الأسنان و٤٠١ درجة بنسبة ٩٧،٨ ٪.

ومن المنتظر أن يستقر الحد الأدنى أو ينخفض ما بين نصف درجة ودرجة للقبول بكليات القطاع الهندسى، ومن المرجح أن يصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة إلى ٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣،٩ ٪، وفى الشعبة الأدبية يتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول ٣٩٥ درجة بنسبة ٩٦،٣٤ ٪‏ لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و٣٩١،٥ درجة بنسبة ٩٥،٤٩ ٪ للألسن و٣٨٧ درجة بنسبة ٩٤،٣٩ ٪‏ للإعلام، ويعتمد ذلك اعتمادا كليا على أعداد الناجحين فى اختبارات القدرات. ووفقا لنتائج الثانوية العامة، من المتوقع قبول ١٤٥ ألف طالب بالمرحلة الأولى بحد أدنى للحاصلين على ٣٩٨ درجة بنسبة ٩٧٪‏ للشعبة العلمية، و٣٨٥ درجة بنسبة ٩٣،٩ ٪‏ ‏للرياضية، و٣٢٨ درجة بنسبة ٨٠ ٪‏ للأدبية.