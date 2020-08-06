شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثامن.. «صفر كورونا» في مستشفيي صدر وحميات بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لليوم الثامن على التوالي، سجل مستشفي الحميات ومستشفي الصدر التابعان لمديرية الشؤون الصحية في بورسعيد صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا. وقال مسؤول بمديرية الصحة إنه «رغم التراجع في أعداد الإصابات إلا أننا في مرحلة ترقب مستمرة، وندعو الأهالي إلى الاستمرار في الإجراءات الاحترازية». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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