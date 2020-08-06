شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقدم نصائحه للأزواج: سر الزواج الناجح هو.. رفع إغلاق فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم أفضل نصائحه للزواج، حيث قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه بالنظر إلى أنه تزوج مرات كثيرة، فهو إلى حد ما خبير في هذه المسألة.

وقال ترامب "سر الزواج الناجح هو.. رفع إغلاق فيروس كورونا"، مضيفا: عندما تغلق لديك الكثير من الأشياء التي تحدث، من الانتحار إلى الاكتئاب إلى مشاكل الشرب والكحول إلى مشاكل المخدرات، بالنسبة لمشاكل الزواج، مشاكل الزواج التي تجعل الناس يقيمون في منزلهم ، فإن البقاء فى المنزل لفترات طويلة من الزمن يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل مع ذلك أيضًا".

Advertisements

وأكد ترامب فى مؤتمر صحفى إنه ليس منخرطًا في محاولة ترشيح مغني الراب كاين ويست لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

وقال ترامب: "لا على الإطلاق. بخلاف أنني أتعامل معه بشكل جيد للغاية ، فأنا أحبه وأحب زوجته".

ومن ناحية أخرى، قال ترامب إن فيروس كورونا "سيختفي كما تختفي الأشياء" وهو يقف أمام قائمة "إجراءات Covid-19" التي تقول ما فعله رئيس الرعاية الصحية من أجلك.