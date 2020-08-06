شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة.. فيس بوك يزيل منشور لترامب يتضمن معلومات خاطئة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال موقع "فيس بوك" منشورًا من صفحة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لنشره معلومات كاذبة حول فيروس كورونا، وهو المرة الأولى للشركة التي تعرضت لانتقادات شديدة لسماحها المتكرر للرئيس بخرق قواعد المحتوى الخاصة بها.

تضمن المنشور مقطع فيديو لترامب يؤكد أن الأطفال "محصنون تقريبًا من Covid-19" أثناء ظهوره على قناة ،Fox News. رغم إن هناك أدلة تشير إلى أن الأطفال الذين يصابون بـ Covid-19 بشكل عام يعانون من أعراض أخف من البالغين. ومع ذلك ، فهم ليسوا محصنين ، وقد أصيب بعض الأطفال بمرض شديد أو ماتوا بسبب المرض.

Advertisements

قال متحدث باسم فيس بوك: "يتضمن هذا الفيديو ادعاءات كاذبة بأن مجموعة من الأشخاص محصنة ضد Covid-19، وهو ما يمثل انتهاكًا لسياساتنا المتعلقة بالمعلومات الخاطئة عن الفيروس.