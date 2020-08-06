شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. شرم الشيخ والغردقة تستقبلان 50 ألف سائح منذ استئناف الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كما يلى: الصحة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 1613 مصابًا مصر تتولى رئاسة المجموعة الأفريقية فى نيويورك خلال الشهر الجارى محافظة القاهرة: ضغط البرنامج الزمنى لسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسى شيخ الأزهر يوجه بإرسال قافلة طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان تضم كافة التخصصات وزير السياحة: شرم الشيخ والغردقة استقبلت 50 ألف سائح منذ استئناف الحركة رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا منظمة الصحة العالمية ترسل طائرة إمدادات طبية إلى لبنان.. صور الهيئة الوطنية تستحدث نظاما جديدا لتوزيع القضاة على لجان انتخابات الشيوخ إلكترونيا هيئة الاستعلامات تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات الشيوخ أخبار مصر اليوم.. السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة السفارة المصرية بلبنان: إطلاق جسر جوى إغاثى بين القاهرة وبيروت Advertisements رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة فى الإسكندرية السيسى يطلع على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح الصحة: فحص 6 ملايين و800 ألف سيدة منذ إطلاق مبادرة صحة المرأة موجز المحافظات من تليفزيون الخليج 365.. مديريات تسجل صفر كورونا وتمويلات من إسرائيل لمودة الأدهم الحكومة: الثقة بمؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى الأقوى فى عامين ونصف الصحة: نسبة التعافى من فيروس كورونا تقفز لــ 48 % لأول مرة أوائل الثانوية.. سهيلة: بسمع مهرجانات.. وجمانة: "اضايقت عشان مطلعتش الأولى" دكتور علاج نفسى توجه رسالة للطلاب "الزعلانين" بسبب نتيجة الثانوية العامة اتحاد الصيادلة العرب يطالب المؤسسات الصيدلانية بدعم لبنان بالمساعدات الطبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. شرم الشيخ والغردقة تستقبلان 50 ألف سائح منذ استئناف الحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.