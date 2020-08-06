شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: مد شركات الجملة بالمنتجات لصرف السلع لأصحاب البطاقات ضمن مقررات أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد شركات المجمعات الاستهلاكية ومخازن شركات الجملة بالسلع والمنتجات الغذائية أول بأول وصرف مقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف أن الوزارة تلقت ما يقرب من 200 ألف طلب بشأن إضافة الزوجة المحرومة من الدعم الى بطاقات تموين الزوج لتتمكن من صرف السلع التموينية بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة شهريا بحد اقصى أربعة أفراد و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر، وأنه يتم مراجعة البيانات مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها وبعد ذلك يتم الإضافة وفقا للشروط.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع "دعم مصر "بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.