شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن فتح مركزين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فتح مركزين للثقافة الإسلامية، الأول بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمسجد "الكريم" بمساكن الصينية بالهانوفيل العجمي غرب الإسكندرية، والتابع لإدارة الدخيلة والعجمى، والثانى بمحافظة مطروح، وذلك بمسجد "التقوى" التابع لإدارة أوقاف غرب مطروح بوسط مدينة مطروح، ليصبح بذلك عدد مراكز الثقافة الإسلامية (34) مركزا ثقافيا على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية.

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة (علماء التفسير)، حيث حددت موعد الاختيار في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم السبت 15 أغسطس الجارى، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وفيما يلى أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري للمتقدمين لمسابقة (علماء التفسير):

1. إبراهيم عبد القادر أمين الوزان 2. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه 3. إبراهيم محمد محمد إبراهيم 4. أحمد إبراهيم محمد منصور 5. أحمد إسماعيل نور الدين عطية 6. أحمد حامد عبد ربه محمود 7. أحمد علي إبراهيم سليمان 8. أحمد علي أحمد محمد 9. أحمد محمد محمود أبو العلا 10. أحمد يونس أحمد عبد الغني 11. أنس أحمد رزق أحمد 12. تامر محمد شعيب عسكر 13. حازم حسني مصطفي حسن 14. حسن عبد المنعم أحمد حسين 15. حسين نايف بسيوني عبد النبي 16. سالم بيومي سالم محمود 17. سعد محمد سعد السنة 18. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل 19. صلاح أحمد محمد الشيخ 20. طاهر السيد عبد الفتاح عيسى 21. طه محمد حسن أحمد 22. طه مهدي عبد الرحمن عفيفي 23. عبد الرازق سالم عبده علي 24. عبد الرحمن محمد حسين عبد المعبود 25. عبد العزيز محمد عبد الجواد محمد 26. عبد الغفار محمد عبد الغفار عبد الحميد 27. عطية عبد الفتاح عطية المعداوي 28. علي محمود علي سليمان 29. كريم زينهم فتحي دبور 30. محمد أحمد السيد الجد 31. محمد حسن عبد العظيم حسن 32. محمد حمدي محمد عمر 33. محمد زغلول محمد عبد المعبود 34. محمد سعيد منصور علي 35. محمد سيد محمد إبراهيم 36. محمد فتحي عبد الحميد مجاهد 37. محمد محمد إسماعيل محمد ملكه 38. محمد محمد عبد العال أبو زيد 39. محمد محمود محمود العدل 40. محمد منصور عثمان عبد الرحمن 41. محمد موسى واصف 42. محمود إبراهيم علي حسين 43. محمود صالح محمود محمد 44. مصطفى حسنى علي ابراهيم 45. مصطفي رضا أحمد حسن 46. هاني عبد المنعم محمد على 47. وائل السيد عبد الفتاح محمد الششتري 48. وائل شعبان خليل عبد الجواد 49. وجدي عوض سعد ابراهيم 50. يوسف محمد محمد على 51. رشا بنت صالح بن ناصر الدغيثر