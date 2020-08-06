شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مى محمود تنشر صورة من حفل زفافها برفقة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من حفل زفافها، الذي أقيم بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء.



حساب النائبة مي محمود

وأقيم حفل زفاف النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، على الدكتور محمد خطاب، مؤخرا، وسط عدد محدود من الأهل والأصدقاء وبحضور عدد من نواب البرلمان.



النائبة مي محمود

يشار إلى أن النائبة مي محمود صدر قرار بتعيينها مؤخرا مساعدا لرئيس الحزب العربي للشئون الأفريقية، وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الأحزاب المصرية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته، وكذلك الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

Advertisements

والنائبة مى محمود، من النائبات التي خاضت انتخابات مجلس النواب على قائمة غرب الدلتا – الإسكندرية، حيث شغلت عضوية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والأمن الغذائى ببرلمان عموم أفريقيا.