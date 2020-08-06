مسابقات الأزهر| بالشروط.. فتح باب الابتعاث للخارج للمدرسين والوعاظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فتح باب التقدم للمسابقة العامة للإيفاد للعام 2020/2021، للوعاظ ومدرسي الأزهر، لاختيار أفضل الكفاءات لإيفادها إلى الخارج.

واشترطت الإدارة المركزية بالمجمع في المتقدمين للمسابقة أن يكون على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة العمل في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني أو في عمل يكسبه خبرة فيما يسند إليه من أعمال بالخارج حسب الأحوال في ظل التخصص المطلوب، وألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن 85%، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا.

ويشترط في المتقدم أن يكون صالحًا للإيفاد من الناحية الصحية، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده الأزهر في كل مسابقة، وألا يكون قد قضى بالخارج مدة عشر سنوات أو أكثر، في تعاقد على نفقة الجهة المتعاقد معها، أو إجازة بدون مرتب، وأن يكون قد أمضى مدة مماثلة لمدة تعاقده السابقة بالخارج، وألا يكون قد سبق له الإيفاد من قبل سواء على نفقة الأزهر أو الجهة المستعارة.

ويشترط في المتقدم لمسابقة الابتعاث بالخارج، ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية عليه أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق، وألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات (التحريرية - الشفوية) والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.

Advertisements

وأكدت الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ضرورة إرفاق المستندات الآتية بطلب الترشيح المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2020/2021م وهي:

- إقرار بقبول الإيفاد طبقًا للقواعد المالية المقررة للأزهر الشريف.

- 3 صور شخصية حديثة ـخلفية بيضاءـ معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الإسم.

- صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراة)، صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.