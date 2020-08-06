محاكمة هشام جنينة في قضية "التصريحات المسيئة للدولة" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، محاكمة هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، بتهمة الإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة.

وكان المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر باستدعاء هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه في شأن التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي زعم فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة صحفية، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.