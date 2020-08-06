مصر | نشرة حوادث الخليج 365: النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة فندق الفيرمونت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة فندق الفيرمونت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

وفاة المستشار محمد الجندي وزير العدل الأسبق

توفي، اليوم الأربعاء، المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام ووزير العدل الأسبق. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار عاجل من النائب العام بشأن جريمة فندق فيرمونت

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الوطنية للانتخابات تستحدث نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان

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مع اقتراب انطلاق الجولة الأولى من انتخاب مجلس الشيوخ خارج وداخل جمهورية مصر العربية، استحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نظاما جديدا لتوزيع القضاة على اللجان الفرعية إلكترونيا وإتاحة خدمة الاستعلام أمامهم عن مقر اللجان التى سيتولى الإشراف عليها عبر الموقع الرسمى للهيئة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "السياحة" و"الضرائب"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة السياحة بأداء الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 "قانون الضريبة "، عن الوحدات الكائنة بمرسى الوزارة بمدينة الأقصر حتى عام ٢٠٠٨، وبراءة ذمتها من الضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 عن الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٨. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتحل صفة مستشار ينصب على 33 شابا بقرار وهمي لتعيينهم بمجلس الدولة

فوجئ قائد حرس أمن مبنى مجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء بتواجد، 33 شخصا أمام مدخل مجلس الدولة بمقر الدقى، وعند سؤالهم عن سبب تجمعهم قالوا إنهم معينين في مجلس الدولة موظفين، ومن بينهم مستشار معين أيضا، وذلك بمساعدة أحد الأشخاص ادعى أنه مستشار يدعي "أحمد هلال"، ليتضح أنه منتحل صفة.

تأجيل محاكمة 6 متهمين بمقاومة السلطات وسرقة مواطن بمدينة نصر