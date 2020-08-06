أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمارينا 5

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا بمارينا 5 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا، بمارينا 5، حيث يقام على مساحة 600 مترٍ، ويستمر حتى منتصف أغسطس، ويشارك فيه 37 عارضا من الأسر المنتجة.

وأتخذت الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ حيث راعت الوزارة وجود مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض ليصبح عرضها 4 أمتار.

ويتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض يوميا مرتين، فيما تُلزم الوزارة جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على البوابات والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق.

هذا وأطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، منصة التواصل التفاعلي للوزارة وهي منصة تمكن الوزارة من التواصل مع المواطنين المستفيدين من البرامج والأنشطة الخاصة بالوزارة عبر الهاتف المحمول من خلال رقم 1442.

وتستعرض "الخليج 365" في عدة نقاط كافة التفاصيل حول المنصة وطريقه استخدمها :-

- المنصة بناء علي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتقال إلى الخدمات الرقمية والتفاعلية، ومعرفة آراء المواطنين وتحسين نظم المتابعة.

- تحسين أداء الوزارة حيث تكون وزارة التضامن الاجتماعي أول جهة حكومية تطلق التواصل التفاعلي من خلال خاصية "RapidPro".

- المنصة تعتمد على إرسال واستقبال رسائل قصيرة على التليفون المحمول مجانًا بين الوزارة والمواطنين المستهدفين لتوصيل المعلومات الصحيحة عن خدمات الوزارة.

- تنفيذ برامج التوعية المختلقة ورسائل التوعية الخاصة بالقضايا الاجتماعية المختلفة.

- إستقبال رسائل الجمهور التى تتضمن ردود أفعالهم ومواقفهم وأرائهم المختلفة حول الخدمات المقدمة.

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- المنصة تستهدف المستفيدين من تكافل وكرامة وتم إعداد الرسائل الخاصة بهم علي المنصة خاصة فيما يتعلق بمشروطية التعليم والصحة.

- تصميم الرسائل الخاصة بالموضوعات التى يعمل عليها برنامج وعي للتنمية المجتمعية مثل الصحة والنظافة والقضية السكانية ومكافحة إدمان المخدرات وغيرها من الوضوعات.

- تشجيع المواطنين على التعامل مع المنصة التفاعلية ولاستخدامها بشكل اكثر فاعلية.

- تصميم رسائل حول التوعية بفيروس كورونا وتصميم مسابقة بجوائز تبلغ قيمتها ٢٠٠ ألف جنيه.

- توعية الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى تكافل وكرامة حول خطورة فيروس كورونا.

- المنصة أداة جديدة تستخدمها الوزارة على الوجه الأمثل؛ للتواصل والتفاعل مع المواطنين وخاصة السيدات التي ترتفع لديهن نسبة الأمية.

- تستهدف الوزارة المواطنين بكافة خدمات الوزارة، وأهمها تكافل وكرامة والتأمينات والمعاشات.

- توعية المواطنين ب١٢ رسالة لوعي، كما يمكن استخدامها للدعوة للتطوع والتنسيق بين الجمعيات الأهلية، حيث أن الحرمان من المعرفة في بعض المجتمعات النائية والريفية هو شكل من أشكال الفقر متعدد الأبعاد، وحق المواطنين في المعرفة جزء من عمل وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهته.

- كل الرسائل الواردة من المواطن الصادرة إليه ستتحمل تكلفتها بالكامل الوزارة.

- الوزارة اشترت ٣ مليون ونص خط تليفون محمول سيتم توزيعهم على كل أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة حتى يتم التواصل المستمر بين الوزارة والمستفيدين وإعلامهم وإعلامهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة كالمشروطية والإقراض متناهي الصغر.

- المنصة ستوفر ثورة معلوماتية، من خلال البيانات الواردة من المواطنين، يمكن خلالها تحليل هذه البيانات ونخرج منها باستنتاجات ونستدل عليها بآراء ومعلومات جديدة.