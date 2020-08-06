شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية.. سهيلة: بسمع مهرجانات.. وجمانة: "اضايقت عشان مطلعتش الأولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا ”الخليج 365” ببعض من أوائل الثانوية العامة للتحدث معهم أسباب تفوقهم وعن أمنياتهم القادمة، حيث قالت سهيلة إنها كانت تذاكر بداية من الفجر حتى المغرب وكان أكثر شىء تفعله بعد المذاكرة هو الأكل باستمرار، للحفاظ على تركيزها واستيعابها للمذاكرة.

وأضافت أنها لم تتوقع حصولها على تلك الدرجة وأنها تتمنى دخول كلية إعلام قسم علاقات عامة ودعاية إعلانية.

وأردفت أنها كانت تسمع أغانى عربية وأجنبية وأيضا شعبية وأكثر مغنى شعبى هى تفضله هو حمو بيكا.

وأكدت رباب، والدة سهيلة، أن سهيلة تعبت جدا طوال تلك الفترة وأنها تستحق كل الذى وصلت له، وأنها دائما كانت تقول لها إنها تتمنى أن تسعدها وهى بالفعل حققت ذلك.

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وقالت جمانة السادسة مكرر على الثانوية العامة، إنها تضايقت عندما سمعت النتيجة ولم تجد نفسها الأولى على الثانوية العامة، ولكن بعد مدة قليلة هدأت وتقبلت الأمر.

وأضافت ابتسام والدة جمانة، أن جمانة كانت دائمة التوتر فى تلك الفترة، وأنها كانت تساعدها على الهدوء وعلى استكمال مجهودها لتحقيق حلمها وهو أن تصبح من الأوائل.

وأشار والدها إلى أنه سعيد جدا بحصول ابنته على المركز السادس، وأنهم توقعوا وذلك ويتمنى لها التوفيق فى القادم.

ويذكر أنه من المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة فى 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تم اتباعها فى الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، فى ظل الضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.