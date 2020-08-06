شكرا لقرائتكم خبر عن هنا لبنان.. دول سارعت لمساعدة ست الدنيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فور وقوع الكارثة الإنسانية والنكبة القومية التى ضربت مرفأ بيروت، بعد انفجار ضخم، تسبب فى مقتل العشرات من أهالى لبنان، وإصابة الآلاف من البشر، سارعت بعض الدول العربية والأجنبية لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى ست الدنيا.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل المساعدات الإنسانية التى قدمتها الدول العربية والأجنبية للبنان.