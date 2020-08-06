شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة إعلام لبنان لتلفزيون الخليج 365: نعلن المسؤول عن انفجار بيروت خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، أنه حتى الآن لا توجد أى نتائج رسمية للتحقيقات، موضحة أن الجهات المعنية ما زالت تحقق فى الواقعة، وهل إذا كان هناك شبهة إهمال أو تقصير أم أنه عملا إرهابيا.

وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية، خلال مداخلة لها عبر "تلفزيون الخليج 365"، أنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة التحقيقات خلال 5 أيام، حيث تم تشكيل لجنة سياسية أمنية برئاسة رئيس الحكومة من أجل تولى الإشراف على التحقيقات، حيث سيتم التعامل مع نتائج التحقيقات بكل حزم خاصة إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال وسيتم إحالة المتهمين إلى القضاء فورا.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية كشفت وجود مراسلات تعود لعام 2014 تشير إلى أن المواد المتفجرة حوالي 2750 طنا كانت متجهة إلى إفريقيا ولكن تم مصادرتها وتخزينها فى مكان الحادث، ومنذ ضبط المتفجرات لم يتم تصريفها أو التخلص منها بشكل آمن وهو ما قد يشير لوجود مقصرين.